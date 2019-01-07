2019-01-07T07:03:33+03:00
Происшествия

Внимание, розыск: Иномарка сбила ребенка на Потоке в Барнауле

За рулем находилась женщина
Дарья САВЕНКО
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Жителей Барнаула просят помочь в розыске автомобиля, который сбил подростка и скрылся. Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 5 января, около 19 часов в районе дома №37 на улице 40 лет Октября.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Барнаула, иномарка красного цвета (руль справа), которой управляла женщина 35-40 лет, сбила 14-летнюю девочку и скрылась с места происшествия.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба позвонить по телефонам: 393-605, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.

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