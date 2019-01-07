Барнаульские полицейские задержали интернет-мошенника

7 Янв. 2019 2019-01-07T08:00:05+03:00

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Полицейские задержали мужчину, который обманул жителя Барнаула на семь тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанин нашел в интернете объявление о продаже двери для автомобиля «Ниссан». Он договорился с продавцом о ее покупке и перечислил семь тысяч рублей на банковский счет продавца. Однако, после того как деньги были перечислены, мужчина перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в органы внутренних дел.

Вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого в мошенничестве и задержали его. Им оказался 27-летний житель Барнаула.

Уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.