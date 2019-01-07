Женщина на Nissan JUKE врезалась в киоск в Барнауле

7 Янв. 2019 2019-01-07T06:02:56+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилем, автобусом и киоском произошло в Барнауле вечером в субботу, 5 января. Авария произошла на проспекте Красноармейском, 24.

Как сообщает «Инцидент Барнаул», женщина на автомобиле Nissan JUKE перестраивалась и задела автобус, далее не справилась с управлением и врезалась в киоск. Пострадавших нет.

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