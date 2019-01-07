Погода на 7 января 2019 года в Барнауле: -8 градусов
В понедельник, 7 января, в Барнауле прогнозируют -8...-10 градусов.
По данным синоптиков, в краевой столице переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы местами возможна изморозь. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит -8…-10 градусов. По Алтайскому краю также переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер южный, 3-8 м/с, с усилением до 9-14 м/с. Днем столбик термометра поднимется до -5…-10 градусов, местами до -15.
Морозы пока ослабли, однако, не за горами сильные холода. Так, столбик термометра будет держаться на отметке -35…-40 градусов в последнюю неделю января.
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