2019-01-06T15:12:42+03:00
Спорт

Лыжница из Алтайского края стала призером Кубка Скандинавии

Дарья САВЕНКО
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Алтайская лыжница Яна Кирпиченко стала призером Кубка Скандинавии. Соревнования в настоящий момент проходят в финском городе Вуокатти.

Как сообщает «Алтайский спорт», 5 января лыжники соревновались в дистанционных гонках классическим стилем. Спортсменка из Алтайского края Яна Кирпиченко финишировала третьей в женской гонке на 10 километров. Первое место заняла шведка Фрида Карлссон, а второе - Анна Къерсти Кальво из Норвегии. В гонке участвовали почти 90 лыжниц, в основном из Скандинавии и России.

По словам тренера Яны Артемия Гельманова, для его подопечной это был важный этап подготовки к юниорскому чемпионату мира среди спортсменок 21-23 лет, который пройдет в финском Лахти уже 21-25 января. В первый день соревнований Кирпиченко выступит в спринтерской классической гонке, 23 января - в гонке на 10 километров свободным стилем, а 25 января - в масс-старте классическим стилем на 15 километров.

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