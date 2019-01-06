Алтайских туристов предупреждают о холере в Индии и кори в Испании

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:26:18+03:00

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Во время новогодних каникул некоторые улетают отдыхать заграницу. В связи с этим, специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю предупреждают об инфекционных заболеваниях, распространенные в туристических странах.

Как сообщили в ведомстве, неблагополучными странами являются:

– По холере – Индия, Непал, Тайланд, Южная Корея, Куба, Бурунди, Гана, Нигерия, Сомали, Уганда и др.

– По малярии – Вьетнам, Тайланд, Индия, Доминиканская республика, страны Африки;

– По геморрагической лихорадке Эбола – Гвинейская Республика, Либерия, Уганда и др.

– По кори – Украина, Австрия, Румыния, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Исландия, Испания, Словакия и др.

– По лихорадке Денге – Таиланд, Индонезия, Китай, Япония, Вьетнам, Индия, Африка, Мексика и др.

– По желтой лихорадке – Страны Африки и Южной Америки;

– По лихорадке Зика – Мексика, Таиланд, Индонезия, Гаити, Бразилия, Аргентина, Куба, Доминиканская Республика;

– По гепатиту А – Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания и др.

Специалисты напоминает, что при первых признаках ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились после возвращения в Россию из другой страны, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания.