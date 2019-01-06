Очевидцы: В Барнауле пьяный таксист избил пешехода
Конфликт между таксистом и пассажиром произошел в Центральном районе Барнаула в воскресенье, 6 января, в 13:15 по адресу Кутузова 16г.
Как сообщает «Инцидент Барнаул», на пешеходном переходе между водителем такси и пешеходом произошел конфликт, в ходе которого таксист избил пешехода. После чего с места происшествия скрылся. По словам пострадавшего, в то время, как его били, из его кармана выпал кнопочный телефон, который забрал вышедший из автомобиля пассажир такси.
Автомобиль задержали на улице Новосибирская. Предположительно таксист управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте также
Несколько человек бесследно исчезли в Барнауле и Новоалтайске
Три человека – два мужчины и парень исчезли в Барнауле и Новоалтайске. Сейчас их разыскивают волонтеры и полиция, а социальные сети буквально засыпаны ориентировками (подробнее).