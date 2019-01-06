2019-01-06T12:03:44+03:00
Происшествия

Очевидцы: В Барнауле пьяный таксист избил пешехода

Дарья САВЕНКО
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Конфликт между таксистом и пассажиром произошел в Центральном районе Барнаула в воскресенье, 6 января, в 13:15 по адресу Кутузова 16г.

Как сообщает «Инцидент Барнаул», на пешеходном переходе между водителем такси и пешеходом произошел конфликт, в ходе которого таксист избил пешехода. После чего с места происшествия скрылся. По словам пострадавшего, в то время, как его били, из его кармана выпал кнопочный телефон, который забрал вышедший из автомобиля пассажир такси.

Автомобиль задержали на улице Новосибирская. Предположительно таксист управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

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