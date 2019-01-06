2019-01-06T10:33:06+03:00
Общество

Опасной крупой едва не накормили в больницах и школах Алтайского края

Дарья САВЕНКО
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Изъяли 1,3 тонн некачественной крупы, закупленной для питания в бюджетные учреждения края.Изъяли 1,3 тонн некачественной крупы, закупленной для питания в бюджетные учреждения края.Фото: Дарья САВЕНКО
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В 2018 году Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай проверил свыше 16 тысяч партий зерна и продуктов его переработки общей массой около 1 млн тонн. Не пустили к реализации больше 6 тысяч тонн некачественной и опасной продукции и 3,8 тысяч тонн – задержали.

Как сообщили в ведомстве, изъяли из оборота 1,3 тонн некачественной крупы, закупленной для питания в бюджетные учреждения края. Под контролем специалистов некачественная продукция была утилизирована и уничтожена.

Также в результате выявления опасной и некачественной крупы было прекращено действие девяти деклараций о соответствии. К административной ответственности привлечены 36 изготовителей и поставщиков опасной и некачественной крупы. Всего с начала 2018 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий прекращено действие 18 деклараций о соответствии продукции.

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