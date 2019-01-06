Против пьянства и за ЗОЖ: В Барнауле 6 января пройдет автопробег
Автопробег, посвященный здоровому образу жизни, пройдет в воскресенье, 6 января, в Барнауле. Инициаторами выступили автоклубы краевой столицы.
Привлечь внимание автомобилисты хотят к безопасности на дорогах в новогодние праздники и опасности пьянства за рулем. Помимо этого, пропагандировать они будут жизнь без вредных привычек. Главной идеей пробега станут слова «Пьяный водитель - угроза на дороге!».
Отправной точкой автопробега при участии инспекторов ГИБДД в 14:00 станет площадка около «Леруа Мерлен» на Правобережном тракте.
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