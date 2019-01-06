2019-01-06T08:10:09+03:00
Общество

Против пьянства и за ЗОЖ: В Барнауле 6 января пройдет автопробег

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Автопробег, посвященный здоровому образу жизни, пройдет в воскресенье, 6 января, в Барнауле. Инициаторами выступили автоклубы краевой столицы.

Привлечь внимание автомобилисты хотят к безопасности на дорогах в новогодние праздники и опасности пьянства за рулем. Помимо этого, пропагандировать они будут жизнь без вредных привычек. Главной идеей пробега станут слова «Пьяный водитель - угроза на дороге!».

Отправной точкой автопробега при участии инспекторов ГИБДД в 14:00 станет площадка около «Леруа Мерлен» на Правобережном тракте.

Читайте также

Группа полуголых людей пробежала по Барнаулу

Группа странных и полуголых людей пробежала по Барнаулу, а потом компания устроила купания в проруби Пионерского озера. Догадываетесь, кто это? Точно, это «Белые медведи» провели очередное показательное мероприятие (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очевидцы: В Барнауле пьяный таксист избил пешехода
Опасной крупой едва не накормили в больницах и школах Алтайского края
Жительница Барнаула хотела продать котят, но потеряла более 60 тысяч рублей
Автомобильное столпотворение около ТРЦ «Galaxy» закончится 6 января
Погода на 6 января 2019 года в Барнауле: -16 градусов
Мусоровоз вывалил горящие отходы посреди дороги
Land Cruiser в хлам: на Змеиногорском тракте столкнулись иномарка и автобус
«Рождественские концерты» начались в Барнауле
Парень по ложным документам оформил кредит на 100 тысяч рублей
Барнаулец продал арендованный гараж
В Барнауле мужчина укусил грабителя за ногу
В новогодние дни пропал 18-летний юноша
Погоню за таксистом устроили сотрудники ГИБДД в Камне-на-Оби (видео)
«Рождественская гонка» пройдет 5-6 января на Алтае
Барнаульцы, не дожидаясь дорожников, сами засыпали скользкий участок шлаком
Губернаторскую елку для лидеров проведут в Барнауле
Подозреваемого в распространении «синтетики» задержали в Барнауле
Очевидцы сообщают о гибели мужчины при взрыве газа в Рубцовске
На расчистку озера в Алтайском крае направили 33,5 млн рублей
Фура протаранила ограничитель высоты на старом мосту в Барнауле
Квартира загорелась в Барнауле на 12-м этаже
В Барнауле перекроют движение на оживленном участке
Жительница Барнаула потеряла 60 тысяч рублей при продаже котят
Такси и иномарка столкнулись в Барнауле на проспекте Ленина
1 млн 350 тысяч рублей направили в Алтайском крае на развитие сельского и социального туризма