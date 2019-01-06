2019-01-06T07:12:06+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула хотела продать котят, но потеряла более 60 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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Женщина потеряла более 60 тысяч рублейЖенщина потеряла более 60 тысяч рублейФото: Дарья САВЕНКО
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Жительница Барнаула выставила на продажу котят, но лишилась более 60 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 45-летняя горожанка разместила в интернете объявление о продаже котят шотландской породы. Буквально на следующий день ей позвонил неизвестный мужчина, представился и сказал, что готов купить котенка. При этом он уточнил, что занят по службе и за шотландцем приедет курьер, а деньги переведет на банковскую карту женщины. Он попросил продиктовать номер карты, а затем и пароль, который был отправлен на телефон хозяйке котят.

После того, как женщина продиктовала пароль, с ее банковского счета списалось более 60 тысяч рублей. «Покупатель» перезвонил и пояснил, что денежные средства он «проведет через бухгалтерию и вернет их потом». Однако горожанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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