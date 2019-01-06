Погода на 6 января 2019 года в Барнауле: -16 градусов

6 Янв. 2019 2019-01-06T05:22:11+03:00

Синоптики рассказали о погоде на 6 января 2019 года в Барнауле Фото: Дарья САВЕНКО

Синоптики рассказали о погоде на 6 января 2019 года в Барнауле

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В воскресенье, 6 января 2019 года, в Барнауле ожидается -14…-16 градусов.

По данным синоптиков, в краевой столице переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит -14…-16 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

По Алтайскому краю в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с. Днем столбик термометра поднимется -13…-18, местами в западных и предгорных районах -8…-13 градусов.

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