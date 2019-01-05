2019-01-05T16:42:54+03:00
Происшествия

Мусоровоз вывалил горящие отходы посреди дороги

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот www.instagram.com/go_barnaul/Скриншот www.instagram.com/go_barnaul/
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Барнаульские автомобилисты были шокированы огромной кучей мусора, которую вывалили посреди дороги.

- Отходы валялись на пересечении улиц Гущина и Новороссийской. Свалка перекрыла улицу в районе «Чайки», - сообщил один из водителей в Инстаграме (go_barnaul).

Горожане заметили, что мусор местами был обгоревший.

- Произошло возгорание мусора в мусоровозе. Вывалили и потушили, - написал один из комментаторов.

- Все правильно сделано! При малейшем подозрении на возгорание мусора водитель обязан его вывалить, - оправдали действия водителя в паблике.

Один из барнаульцев предположил, что золу в мусорные баки кидают жители частного сектора, дома которых находятся неподалеку от места происшествия - за футбольным полем школы.

- Меньше горящую золу сыпать нужно, а потом мусоровозы горят! - упрекнули жильцов.

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