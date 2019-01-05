Land Cruiser в хлам: на Змеиногорском тракте столкнулись иномарка и автобус
Toyota Land Cruiser и автобус столкнулись в Барнауле на Змеиногорском тракте днем 5 января.
О дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в районе лыжной базы «Динамо», сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
- В автобусе никто не пострадал. В Toyota Land Cruiser – два человека: водитель и пассажир. По предварительной информации, причина аварии - несоблюдение дистанции водителем легкового автомобиля, - говорится в паблике.
- «Крузер» в утиль похоже, передняя часть в хлам. Догнал ПАЗика, видимо, хорошо летел, - написал один из комментаторов.
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