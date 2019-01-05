2019-01-05T14:06:57+03:00
Общество

«Рождественские встречи» начались в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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В Барнауле 5 января начались «Рождественские встречи». В них принимают участие финалисты четырех сезонов местного телевизионного проекта «Поверь в себя» в сопровождении оркестра «Сибирь».

- На сцену вместе с полусотней музыкантов оркестра выйдут самые яркие участники всех четырёх сезонов телешоу. В репертуаре – хиты из популярных кинофильмов и только самые узнаваемые праздничные песни, - сообщают «Вести – Алтай».

6 января встречи начнутся в 17 часов. Адрес: концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7.

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Главная рождественская служба пройдет в Покровском кафедральном соборе Барнаула в ночь с 6 на 7 января. Богослужение совершит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. С 17 часов начнется всенощное бдение (подробнее)

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