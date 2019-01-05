Парень по ложным документам оформил кредит на 100 тысяч рублей

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:30:39+03:00

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Парня 2000 года рождения задержали в Барнауле за мошенничество.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, молодой человек предоставил в микрофинансовую организацию ложные сведения и документы и оформил кредит.

- Тем самым молодой человек причинил ущерб организации на сумму более 100 тысяч рублей, - сказали в полиции.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали молодого злоумышленника. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение средств заемщиком путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений).

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