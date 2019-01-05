Барнаулец продал арендованный гараж

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:57:21+03:00

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Житель Барнаула сначала снял, а потом продал гараж.

В Главном управлении МВД по Алтайскому краю сообщили, что мужчина арендовал помещение несколько месяцев. Но территорию, на которой находился гараж, нужно было освободить.

- Когда он увидел, что гараж остался на месте, он решил его продать. Владелец обнаружил пропажу и обратился с заявлением, - рассказали в полиции.

Сотрудникам удалось задержать злоумышленника во время оперативно-розыскных мероприятий. Сумма ущерба владельцу составила 200 тысяч рублей.

- Задержанный мужчина 1980 года рождения дал признательные показания. Сейчас сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража), - отметили в Главном управлении МВД.

Теперь злоумышленника ждет суд. Ранее мужчина судим не был.