В Барнауле мужчина укусил грабителя за ногу

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:26:52+03:00

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Минувшей ночью двое грабителей напали на мужчину во дворе дома №62 по улице Северо-Западная в Барнауле.

Происшествие случилось около 1:40.

- Двое парней, на вид лет 25, избили и ограбили мужчину. Их добычей стали деньги 1500 рублей и сотовый телефон Honor 8 Lite, - сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

Что примечательно, мужчина тоже успел нанести вред одному из злоумышленников - укусил его за ногу. Теперь у грабителя есть особая примета.

- У меня на знакомую с мужем в прошлом году так же вечером сзади напали и петлю на шею мужу одели (возле бывшего Дома быта на Ленина). В такой ситуации мало, что можно сделать! А парень – молодец, не растерялся! – написали в комментариях в паблике.

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