В новогодние дни пропал 18-летний юноша
Волонтеры объявили поиск 18-летнего жителя Барнаула Ильи Албатовского.
Как сообщает алтайский поисковый отряд «Лиза Алерт», о местонахождении юноши не известно со 2 января.
Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 174 сантиметра, короткие светлые волосы, зелёные глаза.
Был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, синюю шапку-ушанку, штаны черного цвета, свитер в полоску и чёрные ботинки. С собой у молодого человека был черный рюкзак.
Информация о поисках появилась накануне вечером. В задаче поискового отряда на 5 января - печать цветных ориентировок (20 штук) и их расклейка в районе пересечения проспектов Космонавтов и Ленина (он вышел из здания Титова,10 и исчез).
- Человек домашний, не пьёт, не курит, здоровье не позволяет. Родители переживают, - пишут в группе "Инцидент Барнаул".
Волонтеры просят сообщать любую информацию об Илье Албатовском по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Также поисковикам требуется помощь добровольцев и они призывают присоединиться всех неравнодушных.