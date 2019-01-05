2019-01-05T09:15:43+03:00
Общество

В новогодние дни пропал 18-летний юноша

САПОЖКОВА Александра
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ОриентировкаОриентировкаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Волонтеры объявили поиск 18-летнего жителя Барнаула Ильи Албатовского.

Как сообщает алтайский поисковый отряд «Лиза Алерт», о местонахождении юноши не известно со 2 января.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 174 сантиметра, короткие светлые волосы, зелёные глаза.

Был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, синюю шапку-ушанку, штаны черного цвета, свитер в полоску и чёрные ботинки. С собой у молодого человека был черный рюкзак.

Информация о поисках появилась накануне вечером. В задаче поискового отряда на 5 января - печать цветных ориентировок (20 штук) и их расклейка в районе пересечения проспектов Космонавтов и Ленина (он вышел из здания Титова,10 и исчез).

- Человек домашний, не пьёт, не курит, здоровье не позволяет. Родители переживают, - пишут в группе "Инцидент Барнаул".

Волонтеры просят сообщать любую информацию об Илье Албатовском по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Также поисковикам требуется помощь добровольцев и они призывают присоединиться всех неравнодушных.

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