Погоню за таксистом устроили сотрудники ГИБДД в Камне-на-Оби (видео)

5 Янв. 2019 2019-01-05T07:58:28+03:00

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Сотрудники Каменской ДПС устроили погоню за таксистом.

Как сообщают «Каменские известия», во время профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» в поле зрения полицейских попал автомобиль такси «Тойота Калдина». Они попытались остановить его на въезде в город, но водитель стал скрываться.

Таксист пойман.Видео "Каменские известия"

- Сообщение было передано всем патрульным автомобилям, которые дежурили в это время. Машина была остановлена на улице Каменской, - рассказала начальник местной Госавтоинспекции Владимир Волков.

Водителем оказался мужчина лет 50-ти. Внешне признаков алкогольного опьянения у него не было. Сейчас по факту полиция проводит проверку.

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