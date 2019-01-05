Погоню за таксистом устроили сотрудники ГИБДД в Камне-на-Оби (видео)
Сотрудники Каменской ДПС устроили погоню за таксистом.
Как сообщают «Каменские известия», во время профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» в поле зрения полицейских попал автомобиль такси «Тойота Калдина». Они попытались остановить его на въезде в город, но водитель стал скрываться.
Таксист пойман.Видео "Каменские известия"
- Сообщение было передано всем патрульным автомобилям, которые дежурили в это время. Машина была остановлена на улице Каменской, - рассказала начальник местной Госавтоинспекции Владимир Волков.
Водителем оказался мужчина лет 50-ти. Внешне признаков алкогольного опьянения у него не было. Сейчас по факту полиция проводит проверку.
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