«Рождественская гонка» пройдет 5-6 января на Алтае
«Рождественская гонка» по биатлону на призы главы администрации Змеиногорского района состоится 5-6 января.
Соревнования пройдут на Змеиногорском биатлонном стрельбище, начнутся они в 11 часов. Как сообщает местное издание «Змеиногорский вестник», сегодня, 5 января спортсмены выйдут на старт в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами. А на следующий день, 6 января, пройдет биатлонный спринт и состоится церемония награждения.
Отмечается, что эти соревнования уже стали традиционными. «Рождественскую гонку» организуют Союз биатлонистов Змеиногорского района и администрация района.
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