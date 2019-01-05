Барнаульцы, не дожидаясь дорожников, сами засыпали скользкий участок шлаком

5 Янв. 2019 2019-01-05T05:48:46+03:00

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Неравнодушные жители краевого центра решили сделать хороший подарок на Новый год автомобилистам. Они сами засыпали скользкий участок дороги шлаком. О чем рассказали в паблике «Барнаул 22».

Добрые дела от барнаульцев.Автор: Станислав Счастьев

- В Новом году мы сделали доброе дело. У нас какие проблемы в России? Дураки и дороги. По крайней мере, с одной проблемой мы попробовали разобраться - на повороте в Затон, где обычно бьются машины. Мы привезли телегу шлака и засыпали им этот участок,- рассказывают на видео горожане.

Мужчины раскидывали шлак вручную, с помощью лопат.

- Главное, что сейчас уже здесь никто не разобьется! – отметили они.

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