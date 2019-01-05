Губернаторскую елку для лидеров проведут в Барнауле

5 Янв. 2019 2019-01-05T05:34:49+03:00

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Форум детских, молодежных общественных организаций «Юные лидеры Сибири-2019» открылся 4 января в Барнауле. Мероприятие пройдет по 7 января в Международном колледже сыроделия (улица Путиловская, 51).

Как сообщили в Минобразования Алтайского края, участие в форуме принимают лидеры, активисты районных и городских организаций, участники программ Всероссийских детских центров.

- Для ребят подготовлены разнообразные мастер-классы, образовательные творческие и дискуссионные площадки, презентации молодёжных и детских организаций, встречи с представителями культуры, спорта, искусства и власти, выступления творческих коллективов региона и проведение лидерской Губернаторской ёлки в драмтеатре имени Шукшина, - рассказали в Министерстве.

Отмечается, что мероприятие направлено на подготовку организаторов социально-значимых дел, волонтёров-добровольцев, лидеров, развитие детского, молодёжного движения.