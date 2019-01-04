Подозреваемого в распространении «синтетики» задержали в Барнауле
Полицейские Барнаула задержали 27-летнего мужчину по подозрению в распространении синтетических наркотических средств.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, по предварительным данным молодой человек делал закладки с синтетическими наркотиками в разных местах Барнаула.
Подозреваемый через мобильное приложение получал заказ от потенциальных покупателей и по указанным в сообщении координатам местности прятал запрещенное вещество в условном тайнике.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Полицейские изъяли у него мобильный телефон, упаковочные материалы, весы, а также наркотическую смесь массой около 30 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Примерно в это же время в Ребрихе был задержан местный житель, который хранил у себя дома более одного килограмма марихуаны. В отношении 43-летнего мужчины также возбудили уголовное дело.