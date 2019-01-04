2019-01-04T13:59:53+03:00
Происшествия

Очевидцы сообщают о гибели мужчины при взрыве газа в Рубцовске

Официальной информации по этому поводу пока не поступало
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пожар в частном жилом доме в Рубцовске привел к взрыву газового баллона и гибели человека.

Об этом сообщает сайт «Катунь 24» со ссылкой на очевидцев. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, накануне, 3 января, в 5 часов 34 минуты поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Рубцовске. Спустя 18 минут возгорание было ликвидировано. К тушению пожара привлекались четыре единицы техники и 17 человек личного состава. Относится ли это ЧП к случаю с погибшим человеком, не уточняется.

Напомним, что сегодня в Барнауле произошел пожар на 12-м этаже многоквартирного жилого дома. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры четырех человек. Одному из них понадобилась медицинская помощь, поскольку человек успел надышаться дымом.

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