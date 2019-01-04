На расчистку озера в Алтайском крае направили 33,5 млн рублей

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:03:50+03:00

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Специалисты завершили работы по экологической реабилитации озера в Михайловском районе Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на проведение работ понадобилось 33,5 млн рублей. Эти средства были направлены из федерального бюджета.

С площади более 30 гектаров специалисты удалили растительно-корневой слой, расчистили заросли камыша, убрали более 180 тысяч кубических метров загрязненных иловых отложений. После расчистки озеро не только углубилось, но и увеличилось в размерах. Его длина стала больше примерно на 100 метров, а к ширине добавилось около 50 метров.

Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, экологическая реабилитация озера позволит уменьшить негативные процессы в нем, восстановить естественный водообмен, повысить рекреационную привлекательность водного объекта.