Фура протаранила ограничитель высоты на старом мосту в Барнауле

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:58:54+03:00

Интересно, что это второй подобный случай за неделю

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Большегрузная фура снесла ограничитель высоты в Барнауле в районе старого моста. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 января. Интересно, что такая же авария случилась с другой стороны моста всего лишь неделю назад.

Информация о курьезном ДТП появилась в сообществе «Barnaul 22». Подписчики активно комментируют произошедшую ситуацию.

– Фуры красавцы. Их не победить. Это протест против консервации моста. Надо ремонтировать, а не ограничивать движение грузовиков, – написал Алексей Ножкин.

– На новом мосту стоят весы и фуры обязаны через них ездить, а не по старому мосту, надо еще штук шесть поставить, чтоб на подъезде укладывались, а не на мост с перегрузом пёрли, – прокомментировал Владимир Черепанов.

-– По-моему это просто нежелание проходить весовой контроль на новом мосту, вот и прут сюда в надежде, что пронесет, – добавил Александр Воронцов.