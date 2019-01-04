2019-01-04T08:41:50+03:00
Происшествия

Квартира загорелась в Барнауле на 12-м этаже

О возможных жертвах и пострадавших пока не сообщается
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Квартира загорелась в Барнауле на 12-м этажеКвартира загорелась в Барнауле на 12-м этаже
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Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в Барнауле сегодня, 4 января. Очевидцы сообщают, что загорелась квартира на 12-м этаже в доме, который находится по адресу: ул. Малахова, 118.

Сообщение о пожаре появилось в сообществе «Barnaul 22». Известно, что на месте ЧП работают пожарные. Они устраняют возгорание с помощью автовышки.

Сообщений о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в ночь на 4 января пожарный расчет выезжал в Индустриальный район Барнаула. Около одного из многоквартирных домов загорелся мусор. Для ликвидации возгорания привлекалась одна единица техники и пять человек личного состава.

Минувшим вечером, 3 января, горел мусор в Центральном районе Барнаула. Сообщение о возгорании поступило в 20 часов 23 минуты. Спустя 11 минут пожарные ликвидировали возгорание.

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