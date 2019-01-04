2019-01-04T07:05:09+03:00
Общество

В Барнауле перекроют движение на оживленном участке

Проезд транспорта будет затруднен на проспекте Строителей под мостом
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаульцев и гостей столицы Алтайского края предупреждают об ограничении движения на проспекте Строителей в районе железнодорожного путепровода. Это будет связано с проведением ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, движение автотранспорта и трамваев будет ограничено с 22 часов 4 января до 17 часов 6 января. В эти сроки специалисты будут заниматься заменой балок пролетного строения моста.

Автомобилистов предупреждают, что на данном участке заузят проезжую часть проспекта Строителей. На время ремонтных работ трамвай маршрута №5 изменит схему движения.

Железнодорожники отмечают, что решение о проведении ремонтных работ принято на основании детальной экспертизы специализированного научного учреждения, проведенной в связи с произошедшей аварией по вине водителя автотранспорта.

Напомним, 17 июля, водитель грузового автомобиля МАЗ при буксировке экскаватора, грубо нарушив правила дорожного движения, врезался в пролетное строение железнодорожного путепровода и повредил ее.

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