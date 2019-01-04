В Барнауле перекроют движение на оживленном участке
Барнаульцев и гостей столицы Алтайского края предупреждают об ограничении движения на проспекте Строителей в районе железнодорожного путепровода. Это будет связано с проведением ремонтных работ.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, движение автотранспорта и трамваев будет ограничено с 22 часов 4 января до 17 часов 6 января. В эти сроки специалисты будут заниматься заменой балок пролетного строения моста.
Автомобилистов предупреждают, что на данном участке заузят проезжую часть проспекта Строителей. На время ремонтных работ трамвай маршрута №5 изменит схему движения.
Железнодорожники отмечают, что решение о проведении ремонтных работ принято на основании детальной экспертизы специализированного научного учреждения, проведенной в связи с произошедшей аварией по вине водителя автотранспорта.
Напомним, 17 июля, водитель грузового автомобиля МАЗ при буксировке экскаватора, грубо нарушив правила дорожного движения, врезался в пролетное строение железнодорожного путепровода и повредил ее.