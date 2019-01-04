2019-01-04T05:36:07+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула потеряла 60 тысяч рублей при продаже котят

Мошенники опустошили банковскую карту доверчивой женщины
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула потеряла 60 тысяч рублей при продаже котятЖительница Барнаула потеряла 60 тысяч рублей при продаже котятФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула лишилась более 60 тысяч рублей, после того, как разместила на одном из сайтов объявление о продаже шотландских котят и общения по телефону с потенциальным «покупателем».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, после того, как женщина разместила объявление, на следующий день ей позвонил неизвестный мужчина. Он сказал, что занят по службе, за котенком приедет курьер, а деньги он переведет на банковскую карту продавца.

Мужчина попросил продиктовать номер карты, а затем и пароль, который был отправлен на телефон хозяйке котят. Как только женщина продиктовала пароль, с ее банковского счета было списано более 60 тысяч рублей. Мужчина перезвонил и пояснил, что деньги он «проведет через бухгалтерию и вернет их потом». Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в органы внутренних дел.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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