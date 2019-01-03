2019-01-03T16:09:28+03:00
Происшествия

Такси и иномарка столкнулись в Барнауле на проспекте Ленина

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в этом ДТП
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Такси и иномарка столкнулись в Барнауле на проспекте ЛенинаТакси и иномарка столкнулись в Барнауле на проспекте ЛенинаФото: со страницы vk.com/incident_22
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Два легковых автомобиля столкнулись в Барнауле сегодня днем, 3 января. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе ДК «Сибэнергомаш».

О случившемся ДТП написали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Здесь же разместили фото с места аварии. На снимке видно, что у одной из машин сильно разбита передняя часть. У иномарки открыт смятый капот. В салоне видно сработавшие подушки безопасности.

Предположительно, вторым участником аварии стал автомобиль такси. Машина стоит рядом на обочине. На фото не видно, что на этой машине есть какие-либо повреждения. У автомобиля такси открыта дверь и рядом стоит мужчина.

Кто именно стал виновником дорожно-транспортного происшествия, и как произошла авария, пока не уточняется. Один из подписчиков сообщества утверждает, что в этом ДТП обошлось без пострадавших.

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