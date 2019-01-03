1 млн 350 тысяч рублей направили в Алтайском крае на развитие сельского и социального туризма

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:21:04+03:00

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1 млн 350 тысяч рублей получили туристские организации региона на развитие сельского и социального туризма.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, субсидию в области социального туризма получила компания «Алтай-Известь плюс» из Алтайского района. Средства направят на приобретение оборудования для приема туристов с ограниченными возможностями здоровья.

Среди организаций, занимающихся сельским туризмом, господдержку получили «Жилищное общество Гальбштадт» (Немецкий национальный район), «Кержацкие палати» (Смоленский район), «Эко-Отель «Ая», индивидуальные предприниматели Татьяна Галяткина, Юлия Колмогорова (Алтайский район), Елена Клепикова ( Кулундинский район), Лариса Богомолова (Быстроистокский район). Средства пойдут на строительство и реконструкцию сельских гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей.