2019-01-03T14:21:04+03:00
Экономика

1 млн 350 тысяч рублей направили в Алтайском крае на развитие сельского и социального туризма

Поддержку из регионального бюджета получили туристские организации региона
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 млн 350 тысяч рублей получили туристские организации региона на развитие сельского и социального туризма.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, субсидию в области социального туризма получила компания «Алтай-Известь плюс» из Алтайского района. Средства направят на приобретение оборудования для приема туристов с ограниченными возможностями здоровья.

Среди организаций, занимающихся сельским туризмом, господдержку получили «Жилищное общество Гальбштадт» (Немецкий национальный район), «Кержацкие палати» (Смоленский район), «Эко-Отель «Ая», индивидуальные предприниматели Татьяна Галяткина, Юлия Колмогорова (Алтайский район), Елена Клепикова ( Кулундинский район), Лариса Богомолова (Быстроистокский район). Средства пойдут на строительство и реконструкцию сельских гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое мужчин чудом спаслись при пожаре в алтайском поселке
Таксист сбил клиента в Барнауле за то, что он оторвал дворник автомобиля
Авиасообщение с Барнаулом нарушено из-за тумана
Под Новый год в алтайском селе украли тридцать кроликов
Житель Бийска потерял более 1,5 млн рублей после общения с мошенниками
Лоток с венчальными кольцами украли в Барнауле из церковной лавки
18 барнаульцев получили обморожения в первый день года
В Алтайском крае предприниматели смогли получить 750 млн кредитов
Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в барнаульском магазине
Жительница Алтайского края вместо сотовых телефонов получила посылку с часами
Барнаульские любители дрифта попали в ДТП и подрались
Алтайский конькобежец завоевал три серебра на всероссийских соревнованиях
В Барнауле угнали и сожгли старую «Тойоту»
Бесплатные мастер-классы по фигурному катанию пройдут в Барнауле
За пять лет на Алтае помогут улучшить жилищные условия 103 тысячам семей
С 1 января в Барнауле подорожал проезд сразу на 5 рублей
Барнаульцев приглашают повторно отпраздновать Новый год в зоопарке
Как будут работать паспортные столы в Барнауле
Дед Мороз-полицейский навестил очень плохих мальчиков
Дед-мем из Бийска заработал на футболках с надписью #безсоли