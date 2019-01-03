Двое мужчин чудом спаслись при пожаре в алтайском поселке
Частный жилой дом полностью сгорел в поселке Рогуличном Первомайского района Алтайского края. Хозяин и его гость чудом спаслись от возможной гибели.
О происшествии на своей странице в Facebook сообшил глава Сибирского сельсовета Олег Боронин.
Известно, что хозяин сгоревшего дома проживал один. На момент возгорания у него был гость. Мужчины выбирались из огня через окно. Вероятной причиной пожара называют перекал печи.
– Люди милые, хватит пить, кто еще продолжает! И будьте внимательны к печному, газовому отоплению и электропроводке. И курите осторожно. Пожалуйста! Берегите себя! – написал Олег Боронин на своей странице в социальной сети. Он же добавил, что мужчине помогут с восстановлением документов. Также будет решаться вопрос с оказанием погорельцу материальной помощи.