2019-01-03T13:28:43+03:00
Происшествия

Двое мужчин чудом спаслись при пожаре в алтайском поселке

Дом сгорел полностью, он не подлежит восстановлению
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Двое мужчин чудом спаслись при пожаре в алтайском поселкеДвое мужчин чудом спаслись при пожаре в алтайском поселке
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Частный жилой дом полностью сгорел в поселке Рогуличном Первомайского района Алтайского края. Хозяин и его гость чудом спаслись от возможной гибели.

О происшествии на своей странице в Facebook сообшил глава Сибирского сельсовета Олег Боронин.

Известно, что хозяин сгоревшего дома проживал один. На момент возгорания у него был гость. Мужчины выбирались из огня через окно. Вероятной причиной пожара называют перекал печи.

– Люди милые, хватит пить, кто еще продолжает! И будьте внимательны к печному, газовому отоплению и электропроводке. И курите осторожно. Пожалуйста! Берегите себя! – написал Олег Боронин на своей странице в социальной сети. Он же добавил, что мужчине помогут с восстановлением документов. Также будет решаться вопрос с оказанием погорельцу материальной помощи.

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