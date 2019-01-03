2019-01-03T11:36:40+03:00
Происшествия

Таксист сбил клиента в Барнауле за то, что он оторвал дворник автомобиля

Через несколько минут полицейские задержали водителя
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Двое барнаульцев омрачили себе новогодние каникулы ссорой, которая закончилась оторванным дворником автомобиля и местью в виде наезда на пешехода.

Как пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», все произошло в ночь на 3 января. Около 1 часа ночи мужчина вызвал такси к подъезду дома по адресу: ул. Титова, 35а.

Из-за того, что водитель не подъехал достаточно близко к клиенту, последний начал оскорблять таксиста. В ходе конфликта клиент оторвал у автомобиля дворник, а таксист, в свою очередь, его за это сбил и уехал с места происшествия.

Пострадавший вызвал скорую и ДПС. Через несколько минут подозреваемый был задержан и в сопровождении полиции доставлен в отдел для разбирательств.

Горожане активно комментируют сообщение об этом инциденте. Многие упрекают в совершенном поступке клиента такси, но есть и те, кто пишет, что таксисты часто стали отсанавливаться далеко от того места, куда была вызвана машина.

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