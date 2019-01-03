2019-01-03T09:31:38+03:00
Общество

Авиасообщение с Барнаулом нарушено из-за тумана

Сразу несколько рейсов были задержаны по метеоусловиям
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В барнаульский аэропорт имени Германа Титова самолеты из Москвы прибывают с большой задержкой. Причиной тому стал туман, который окутал столицу Алтайского края утром, 3 января.

Как сообщает сайт vesti22.tv, представители авиапредприятия сообщили, что все запланированные рейсы на Барнаул были отправлены с задержкой, из-за плохой видимости в пункте назначения. По состоянию на 10 часов утра все самолеты находились в пути. Примерно к этому времени не был отправлен рейс из Казани.

Накануне, 2 января, авиарейс «Барнаул – Москва» пришлось задержать на 12 часов. Борт авиакомпании «Северный ветер» вылетел из столицы с большим опозданием. Он должен был прилететь в Барнаул в 3.45, а в итоге самолет совершил посадку в Новосибирске, спустя 12 часов от запланированного времени. Из Барнаула в Москву задержанный рейс был отправлен в 17 часов 10 минут.

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