3 Янв. 2019 2019-01-03T08:55:43+03:00

Под Новый год в алтайском селе украли тридцать кроликов Фото: предоставлено пресс-службой

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За несколько дней до Нового года жительница алтайского села Новотырышкино обнаружила, что у нее украли три десятка кроликов. Оказалось, что это преступление совершили жители соседнего села Смоленское – три женщины и один мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, причастность подозреваемых к краже была установлена сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Смоленскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские установили, что к преступлению оказалась причастна компания сельских жителей.

Ущерб, причиненный хозяйке животных, составил 25 тысяч рублей. Вернули ли потерпевшей украденных кроликов, не сообщается.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину).