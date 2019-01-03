2019-01-03T08:55:43+03:00
Происшествия

Под Новый год в алтайском селе украли тридцать кроликов

Сумма причиненного ущерба составила 25 тысяч рублей
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Под Новый год в алтайском селе украли тридцать кроликовПод Новый год в алтайском селе украли тридцать кроликовФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

За несколько дней до Нового года жительница алтайского села Новотырышкино обнаружила, что у нее украли три десятка кроликов. Оказалось, что это преступление совершили жители соседнего села Смоленское – три женщины и один мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, причастность подозреваемых к краже была установлена сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Смоленскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские установили, что к преступлению оказалась причастна компания сельских жителей.

Ущерб, причиненный хозяйке животных, составил 25 тысяч рублей. Вернули ли потерпевшей украденных кроликов, не сообщается.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авиасообщение с Барнаулом нарушено из-за тумана
Житель Бийска потерял более 1,5 млн рублей после общения с мошенниками
Лоток с венчальными кольцами украли в Барнауле из церковной лавки
18 барнаульцев получили обморожения в первый день года
В Алтайском крае предприниматели смогли получить 750 млн кредитов
Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в барнаульском магазине
Жительница Алтайского края вместо сотовых телефонов получила посылку с часами
Барнаульские любители дрифта попали в ДТП и подрались
Алтайский конькобежец завоевал три серебра на всероссийских соревнованиях
В Барнауле угнали и сожгли старую «Тойоту»
Бесплатные мастер-классы по фигурному катанию пройдут в Барнауле
За пять лет на Алтае помогут улучшить жилищные условия 103 тысячам семей
С 1 января в Барнауле подорожал проезд сразу на 5 рублей
Барнаульцев приглашают повторно отпраздновать Новый год в зоопарке
Как будут работать паспортные столы в Барнауле
Дед Мороз-полицейский навестил очень плохих мальчиков
Дед-мем из Бийска заработал на футболках с надписью #безсоли