2019-01-03T07:08:30+03:00
Происшествия

Житель Бийска потерял более 1,5 млн рублей после общения с мошенниками

Мужчину обманули под предлогом, что с его счетов списываются средства
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Бийска потерял более 1,5 млн рублей после общения с мошенникамиЖитель Бийска потерял более 1,5 млн рублей после общения с мошенникамиФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Бийска потерял крупную сумму денег после того, как на его мобильный телефон позвонили мошенники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, все произошло в середине декабря 2018 года. Жителю Бийска позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и рассказал заранее подготовленную легенду о том, что со счетов бийчанина происходит списание разных сумм, и чтобы это остановить необходимо назвать номера договоров, расчетных счетов и коды, которые будут приходить ему посредством смс-сообщений. Потерпевший сделал все, как его просили, совершенно не догадываясь о тяжести последствий.

В итоге мужчина потерял более 1 млн 550 тысяч рублей. Как только он понял, что случилось, тут же обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело.

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