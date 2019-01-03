2019-01-03T06:22:10+03:00
Происшествия

Лоток с венчальными кольцами украли в Барнауле из церковной лавки

Кражу удалось раскрыть благодаря камере видеонаблюдения
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заезжий «гастролер» из Кемеровской области пришел в церковную лавку одного из барнаульских храмов с не самыми добрыми намерениями. Стоило продавцу отвернуться, как он одним движением вытащил лоток с венчальными кольцами из-под стекла.

Как пишет сайт vesti22.tv, эта кража могла остаться нераскрытой, если бы она не попала на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах хорошо видно, как вор прячет лоток с украшениями под одежду.

После задержания злоумышленника выяснилось, что им оказался 43-летний житель Кузбасса, который ранее уже имел проблемы с законом. Тут же удалось раскрыть причастность задержанного к еще одной краже, которая была сделана в Бийске.

Отмечается, что кражу из церковной лавки в Барнауле задержанный отрицать не стал. Кроме того, он выразил готовность возместить причинённый ущерб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авиасообщение с Барнаулом нарушено из-за тумана
Под Новый год в алтайском селе украли тридцать кроликов
Житель Бийска потерял более 1,5 млн рублей после общения с мошенниками
18 барнаульцев получили обморожения в первый день года
В Алтайском крае предприниматели смогли получить 750 млн кредитов
Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в барнаульском магазине
Жительница Алтайского края вместо сотовых телефонов получила посылку с часами
Барнаульские любители дрифта попали в ДТП и подрались
Алтайский конькобежец завоевал три серебра на всероссийских соревнованиях
В Барнауле угнали и сожгли старую «Тойоту»
Бесплатные мастер-классы по фигурному катанию пройдут в Барнауле
За пять лет на Алтае помогут улучшить жилищные условия 103 тысячам семей
С 1 января в Барнауле подорожал проезд сразу на 5 рублей
Барнаульцев приглашают повторно отпраздновать Новый год в зоопарке
Как будут работать паспортные столы в Барнауле
Дед Мороз-полицейский навестил очень плохих мальчиков
Дед-мем из Бийска заработал на футболках с надписью #безсоли