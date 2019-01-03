Лоток с венчальными кольцами украли в Барнауле из церковной лавки

3 Янв. 2019 2019-01-03T06:22:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Заезжий «гастролер» из Кемеровской области пришел в церковную лавку одного из барнаульских храмов с не самыми добрыми намерениями. Стоило продавцу отвернуться, как он одним движением вытащил лоток с венчальными кольцами из-под стекла.

Как пишет сайт vesti22.tv, эта кража могла остаться нераскрытой, если бы она не попала на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах хорошо видно, как вор прячет лоток с украшениями под одежду.

После задержания злоумышленника выяснилось, что им оказался 43-летний житель Кузбасса, который ранее уже имел проблемы с законом. Тут же удалось раскрыть причастность задержанного к еще одной краже, которая была сделана в Бийске.

Отмечается, что кражу из церковной лавки в Барнауле задержанный отрицать не стал. Кроме того, он выразил готовность возместить причинённый ущерб.