18 барнаульцев получили обморожения в первый день года

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:43:07+03:00

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В Барнауле в первый день года в больницу с обморожениями обратились 18 человек. И это при том, что стояла оттепель, а столбик термометра поднимался до -5 градусов.

Об этом сообщают «Вести Алтай». По сравнению с обычными днями выросло на 40% и число вызовов скорой помощи в Барнауле, но, как признаются медики, это обычная статистика для 1–2 января.

- 1 января смена закончилась в 8.00, на окончание смены 1306 вызовов – это примерно на 400 больше, чем обычно. Обычно 900–980 этот месяц, пока нет эпидемии гриппа, - цитирует издание заместителя главврача станции скорой помощи Андрея Елисеева.

Кстати, большинство вызовов, по данным «Вестей», связаны с ОРВИ и простудными заболеваниями, а вовсе не с последствиями праздничного стола.

К слову сказать, в Барнауле 1 января прошла трезвая пробежка, а на следующие день физкультурный забег провели алтайские моржи с последующим купанием в проруби Пионерского озера.