В Алтайском крае предприниматели смогли получить 750 млн кредитов

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:27:49+03:00

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Алтайские субъекты малого и среднего предпринимательства смогли получить кредитов на 750 млн рублей с помощью гарантийной поддержки фонда МСП.

В 2018 году этой поддержкой воспользовались 45 предприятий из 15 городов и муниципальных образований Алтайского края в различных отраслях экономики, - обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, сфере услуг, оптовой и розничной торговли, туризма.

- Почти половина портфеля кредитов, выданных под поручительства Алтайского фонда МСП в 2018 году, - кредиты, предоставленные в рамках федеральных льготных программ стимулирования кредитования, а также региональной программы кредитования «Гарантия развития». Такая доля льготных кредитов позволяет фонду поддерживать обеспеченный поручительствами действующий кредитный портфель со средневзвешенной ставкой 10,06% годовых, - рассказал директор Алтайского фонда МСП Антон Слободчиков.

Партнерами Алтайского фонда МСП являются 15 кредитных учреждений. Гарантийный капитал фонда в размере 683,3 миллиона рублей сегодня обеспечивает общий лимит условных обязательств на сумму свыше трех миллиардов рублей. Гарантийная поддержка предприятий осуществляется в рамках четырех программ предоставления поручительств, в лимите до 25 миллионов рублей по одной кредитной сделке и в объеме до 70% от суммы привлекаемого кредита.