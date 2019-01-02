Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в барнаульском магазине

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:20:58+03:00

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Барнаульские полицейские разыскивают фальшивомонетчиков, которые сбыли купюру номиналом в пять тыс. рублей в одном из магазинов города.

По факту выявления денежного знака с признаками подделки проводится проверка. Неизвестные лица рассчитались ей во вотрник, 1 января.

- При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена. После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей серии № АВ 4774775, - сообщает Главное управлении МВД России по Алтайскому краю на своем официальном сайте.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают факт сбыта фальшивой денежной купюры и призывают жителей и гостей краевой столицы обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.