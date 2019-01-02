Жительница Алтайского края вместо сотовых телефонов получила посылку с часами

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:13:14+03:00

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Вот вам и недостатки интернет-магазинов. 37-летняя жительница Благовещенского района стала жертвой недобросовестных продавцов.

На одном из сайтов женщина заказала два сотовых телефона общей стоимостью около 20 тыс. рублей. Какого же было ее удивление, когда в посылке, которая пришла по почте, вместо ожидаемых телефонов оказались обычные наручные часы.

- Как выяснилось, отзывы о сайте, на котором потерпевшая заказала телефоны, были отрицательные. В них было даже написано, что это мошенники и вместо телефонов они присылают часы. Потерпевшая эти отзывы не прочитала, - сообщает краевое управление МВД.

Женщина обратилась в полицию, которая начала проверку. Делом занимаются сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский». Жителей просят быть внимательными при совершении покупок в интернете.