Барнаульские любители дрифта попали в ДТП и подрались

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:19:12+03:00

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В Барнауле любители погонять на автомобилях по городу не справились с управлением и столкнулись, а когда начали выяснять отношения, подрались.

Об этом сообщает сообщество «Инцидент Барнаул». Дорожно-транспортное происшествие случилось на площади Баварина. Уточняется, что в аварии попали «Тойота Марк II» и «Тойота Креста».

- Во время управляемого заноса один из водителей не справился с автомобилем и совершил столкновение с другим дрифтером. Как сообщают очевидцы, после этого водители устроили словесную перепалку и в итоге подрались. На месте ДТП работают сотрудники ДПС, - сообщают социальные сети.

Сейчас эта информация уточняется. Видео или фото с места происшествия также нет.

В Госавтоинспекции не раз призывали водителей быть осторожными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. От этого зависят жизни людей и сохранность имущества.