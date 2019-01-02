Алтайский конькобежец завоевал три серебра на всероссийских соревнованиях

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:07:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайский конькобежец Виктор Муштаков завоевал на турнире три серебра. Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Памяти Бориса Шавырина» завершились 30 декабря в Коломне.

Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края со ссылкой на спортуправление, турнир стал отбором на чемпионаты мира и Европы 2019 года. Виктор Муштаков стал вторым на дистанциях 500 и 1000 метров, оба раза уступив только рекордсмену мира на «пятисотке» Павлу Кулижникову.

29 декабря спринтеры повторно состязались на тех же дистанциях. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Клевченя» Виктор Муштаков принял участие только в одной гонке - на 500 метров - и вновь стал серебряным призером. Алтайский спортсмен показал время 34,94 секунды. Первенствовал на 500-метровке Руслан Мурашов с результатом 34,90 секунды. Замкнул призовую тройку Артем Кузнецов с результатом 35,19.