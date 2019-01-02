В Барнауле угнали и сожгли старую «Тойоту»

2 Янв. 2019 2019-01-02T05:43:11+03:00

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В Барнауле 23-летний житель угнал и сжег старую «Тойоту Карину». Сумма ущерба составила 90 тыс. рублей.

Хозяин похищенного авто, когда заметил пропажу, обратился в дежурную часть пункта полиции «Новосиликатный». Полицейские вскоре обнаружили сожженный автомобиль около одного из зданий, расположенных на улице Трактовой.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 1995 года рождения. Как установили оперативники, подозреваемый угнал машину, доехал на угнанном авто до безлюдного места, а затем поджег его, - сообщили в краевом управлении МВД.

Против пиромана возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».