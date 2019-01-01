Бесплатные мастер-классы по фигурному катанию пройдут в Барнауле

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:05:59+03:00

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Жителей Барнаула приглашают на бесплатные мастер-классы по фигурному катанию в парк спорта имени Алексея Смертина.

На протяжении недели, с 1 по 7 января, горожане смогут присоединиться к проекту «Стань фигуристом за семь дней». Бесплатные мастер-классы будут проходить на уличном катке.

- Педагоги клуба по фигурному катанию «Сибирский лед» будут тренировать всех желающих ежедневно с 13 до 14 часов. Участники программы научатся уверенно стоять на коньках и выполнять базовые элементы фигурного катания. Для самых активных и постоянных участников организаторы приготовили специальные паспорта, куда будут заносить результаты тренировок, - сообщается на сайте городской администрации.

7 января в Парке спорта (улица Энтузиастов, 12в) состоится праздничная программа «Рождество на катке». Там подведут итоги проекта и наградят лучших фигуристов. Они получат подарочные сертификаты на посещение катка.

Напомним, в Барнауле для жителей и гостей города будут работать 21 каток и 13 лыжных баз.