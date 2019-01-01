2019-01-01T09:25:42+03:00
Общество

За пять лет на Алтае помогут улучшить жилищные условия 103 тысячам семей

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае по национальному проекту «Жилье и городская среда» и краевой программе до 2024 года планируют построить 5,5 млн квадратных метров жилья. Это позволит улучшить жилищные условия 103 тыс. семей.

К реализации нацпроекта приступят в 2019 году. Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, федеральный проект «Жилье» - одно из направлений реализации нацпроекта. Также в него входят проекты «Ипотека», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Нацпроект содержит целевые ориентиры развития жилищной сферы до 2024 года включительно.

Краевые власти уточняют, в 2018 году в Алтайском крае ввели в эксплуатацию 49 многоэтажных жилых домов общей площадью 424 тысячи квадратных метров.

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