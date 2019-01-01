Барнаульцев приглашают повторно отпраздновать Новый год в зоопарке

1 Янв. 2019 2019-01-01T07:09:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульский зоопарк приглашает жителей повторно отпраздновать новый год. Праздничная программа запланирована на вторник, 2 января. Начало мероприятия в 12.00.

zoo22.ru С Новым Годом! С новым счастьем!

- Хочется искренне поставить всех вас с наступившем Новым годом, - говорит директор зоопарка Сергей Писарев. – Удачи вам, здоровья, счастья! Хочется, чтобы новый год был веселым и праздничным. Именно поэтому приглашаю вас вместе с нами встретить новый год.

Кстати, буквально за день до наступления Нового года в зоопарке произошло очередное прибавление. На свет появились маленькие нутрии.

- Вот такой букет счастья подарили нам к новому году семья нутрий. Целых девять малышей принесла наша девочка. Ну чудо же?! – пишут они на своей странице в Instagram.

Малыши и вправду очень милые. Особенно красиво переливается их шерстка. Пока что маленькие нутрии не отходят от своей мамы. Какова их дальнейшая судьба – в зоопарке пока не уточняют.