Дед Мороз-полицейский навестил очень плохих мальчиков

1 Янв. 2019 2019-01-01T06:42:24+03:00

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Дед Мороз-полицейский навестил барнаульских мальчиков, которые очень плохо вели себя в прошлом году. За что и попали в краевой центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

- Пять мальчишек из Алтайского края в возрасте от 11 до 14 лет в рамках благотворительной акции приняли участие в новогоднем представлении, во время которого рассказывали стихи, пели песни, играли на народных музыкальных инструментах. Каждый подросток получил новогодний подарок, обогатился положительными эмоциями на 2019 год, - сообщает краевой полицейских главк.

С малолетней шпаной, в рамках праздника, руководитель музея «Ларец Счастья» Игорь Якуба совместно с сотрудниками Центра в игровой форме провели беседу по предупреждению совершения повторных противоправных деяний. А директор барнаульского ипподрома Елена Вебер осуществила мечту многих ребят прокатиться на лошади.