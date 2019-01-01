Дед-мем из Бийска заработал на футболках с надписью #безсоли

1 Янв. 2019 2019-01-01T06:22:19+03:00

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Ставший в одночасье известным пенсионер из Бийска, которого спросили журналисты накануне Нового года, нравится ли ему елочка, заработал на футболках 25 тыс. рублей.

Деньги ему выплатила компания, которая занимается изготовлением принтов. Они использовали его слова для создания одежды и выплатили мужчине 20% от продаж.

Стоит отметить, что мужчине нравится свалившаяся на него популярность – пожилого человека наконец-то выслушали. А вот его жена известности мужа не рада.

Напомним, бийчанин случайно стал «звездой». На улице, где устанавливается главная городская елка, его встретили журналисты и спросили, нравится ли ему елочка. Пенсионер вспылил:

- Спросите, на что я живу! … без соли доедаю! Елочка мне нравится!? Елочка мне нравится!?

67-летний Вячеслав Степанович уже три года не может найти работу – говорят, слишком старый, и не берут даже в охранники. Прожить на пенсию почти невозможно – он получает около 10 тыс. рублей, половина уходит на оплату коммунальных услуг.