Фура снесла ограничитель за старым мостом в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-31T12:09:34+03:00

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Фура с московскими номерами сбила ограничительную рамку, установленную перед старым мостом через реку Обь на въезде в Барнаул.

Судя по снимкам с места аварии, кабине смогла пройди под рамкой, а вот прицеп нет. Он зацепил металлическую конструкцию и та легла между кабиной и прицепом.

В итоге дорога фактически оказалась заблокирована для других транспортных средств. Проехать под наклонившейся рамкой могут только легковые автомобили и невысокие паркетники. Внедорожники, можно сказать, протискиваются со скрипом. А вот микроавтобусы и автобусы точно не пройдут. Так что всем советуют выбирать другие пути объезда.

Напомним, данная рамка ограничивает проезд на старый мост грузовиков массой больше десяти тонн и высотой выше 3,5 метров. Помимо этого вдоль дороги есть и другие указатели, что с такими габаритами въезд запрещен и тем не менее, с завидной регулярностью конструкцию сбивают.

Судя по онлайн сервисам, пробки в данный момент около старого моста нет и все же автолюбители не советуют выбирать эту дорогу.